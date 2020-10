CCC-liv ging niet van start op Brabantse Pijl na positieve coronatest

Geen Marianne Vos op de Brabantse Pijl dit jaar. Haar team ging niet van start.

Voorafgaande de Brabantse Pijl heeft CCC-liv bekendgemaakt dat het zich terugtrekt uit de race. Oorzaak is een positieve coronatest voorafgaand de race.

"Heel het team is twee keer getest geweest en al die testen waren negatief. Daarna zijn de renners in hun bubbel gezet. Achteraf kregen we alsnog van de dokters te horen dat er toch één iemand positief had getest."

Uit voorzorg trok het team zich dus terug. Of ze in quarantaine gaan en bijgevolgd Gent-Wevelgem missen is nog onzeker.