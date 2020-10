João Almeida liet zich zien in het slot van de vijfde etappe van de Giro: "De roze trui maakt mij sterker"

Er stond vandaag opnieuw een zware bergetappe op het programma in de Giro, maar leider João Almeida heeft het al bij al makkelijk overleefd. Op het einde liet hij zelfs nog zien, want hij sprintte naar de derde plaats.

De favorieten leken elkaar op de laatste klim van de dag onder druk te willen zetten, maar ze kwamen uiteindelijk allemaal samen binnen. João Almeida, de leider in het algemeen klassement, kende een goede dag en sprintte naar de derde plaats.

De jonge Portugees van Deceuninck–Quick-Step zal dus ook morgen in de roze trui te zien zijn. In het flashinterview na de rit gaf hij aan dat hij redelijk ontspannen is. "Omdat Caicedo er niet meer bij was, voelde ik mij ontspannen. Ik had goede benen vandaag en de roze trui maakt mij sterker."