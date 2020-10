Nieuwe startlocaties voor Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen om publiek te weren

De Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem zullen niet vanop de vooropgestelde locaties vertrekken.

Zondag staat Gent-Wevelgem op het programma, maar de renners zullen niet vertrekken vanop de Ieperse Grote Markt, zoals eerst gepland. De Menenpoort is de nieuwe startlocatie. "Ook op die plaats kunnen we het publiek gemakkelijker weren. Het is één van de vele ingrepen die we doen om onze wedstrijden zo coronaproof als mogelijk te organiseren", legde Thomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics uit bij Het Laatste Nieuws.

De startplaats van de Ronde van Vlaanderen verhuist dan weer van de Grote Markt in Antwerpen naar het Steenplein. "Zo trekken we zowat 500 meter weg van het stadscentrum van Antwerpen. Het Steenplein kan perfect afgesloten worden zodat we de zekerheid hebben dat er geen publiek zal staan. Dit in tegenstelling tot de Grote Markt van Antwerpen."