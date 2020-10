Van der Poel wrijft zichzelf een fout in de sprint aan met harde zelfkritiek: "Dit kan ik mezelf niet vergeven"

Een overwinning van Mathieu van der Poel leek voor het tweede jaar op rij in de maak in de Brabantse Pijl. De Nederlandse kampioen verslikte zich echter in de sprint met drie en moest het stellen met een tweede plaats. Aan de finish was hij hard voor zichzelf.

"Ik maak een fout die ik anders nooit maak. Ik ga hier niet goed van slapen. Toen Alaphilippe voorbij kwam, wist ik al dat ik te lang gewacht had. Ik was dan half aan het freewheelen tussen hen twee. Het is mijn eigen domme fout", neemt Van der Poel het zich kwalijk dat hij de sprint niet aanpakte zoals hij het voor ogen had.

Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan

Wat liep er dan juist verkeerd? "Cosnefroy ging aan voor de bocht en kon dan sprinten langs de nadarhekken. Op zich was dat geen probleem, maar ik had op dat moment moeten aangaan. Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan. Ik was niet zegezeker, maar had hier vorig jaar gereden en wist hoe ik het moest doen. Dit kan ik mezelf niet vergeven."

Toen Alaphilippe de armen in de lucht stak, leek het even of Van der Poel toch nog vrij dicht kwam. De renner van Alpecin-Fenix zag het anders. "Ik wist meteen dat ik te laat kwam. Ik had wel nog een versnelling, dat zag je wel. Het is een gemiste kans."