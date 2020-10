Dan toch geen Vuelta voor Egan Bernal: Colombiaan komt dit seizoen niet meer in actie

Egan Bernal zal dit seizoen niet meer te zien zijn in het peloton. Eerst leek de Colombiaan nog deel te nemen aan de Vuelta, maar Bernal zou zijn rugproblemen willen oplossen. Daardoor zouden Froome en Carapaz de kopmannen worden in de Ronde van Spanje.

De fans van Egan Bernal zullen nog enkele maanden moeten wachten om de Colombiaan terug aan het werk te zien, want de klassementsrenner zal dit seizoen niet meer in actie komen. Volgens Cyclingnews wil Bernal eerst verlost zijn van zijn rugproblemen.

Bernal leek dit seizoen nog deel te nemen aan de Vuelta na zijn opgave in de Tour, maar hij zal er dus niet bij zijn in Spanje. De kopmannen van INEOS Grenadiers in de Vuelta zouden Chris Froome en Richard Carapaz zijn.