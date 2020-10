Golazo kondigt zes crossen aan waar Mathieu van der Poel zeker van start gaat

Momenteel is Mathieu van der Poel nog bezig zijn doelen op de weg na te jagen. Ook in de cross hopen ze de wereldkampioen veldrijden natuurlijk weer te verwelkomen. Dat zal al minstens kunnen in zes veldritten, zo laat Golazo weten.

Golazo heeft als organisator van crossen Mathieu van der Poel kunnen strikken voor zes wedstrijden. Met als vroegste datum 12 december, de dag van de Scheldecross in Antwerpen. Acht dagen later staat de Wereldbeker in Namen op het programma. Nog in 2020 rijdt Van der Poel ook in Loenhout (29/12) en Bredene (30/12).

CROSSEN OP NIEUWJAARSDAG

Op 1 januari 2021 is Van der Poel er dan bij op de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Op 23 januari verwachten ze Van der Poel voor de Flandriencross in Hamme. Deze zes wedstrijden gaat de man die de voorbije veldritseizoenen domineerde dus zeker rijden.

Het hoeft natuurlijk niet noodzakelijk bij die wedstrijden te blijven. Mogelijk zal het veldritprogramma van Van der Poel nog uitgebreid worden.