Onzekere contractsituatie tijdens grote ronde apart gegeven voor Campenaerts: "Meer kans in tweede tijdrit"

Victor Campenaerts heeft zich al laten opmerken in de Giro. Met name dan met zijn ontsnapping in de rit naar de Etna. Dat is ook de opdracht, want zijn toekomst is onzeker. De hoofdsponsor van zijn ploeg houdt er na dit seizoen mee op.

Zo komt zijn tot eind 2022 lopende verbintenis op de helling te staan. Niet gemakkelijk toch om onder deze omstandigheden een grote ronde af te werken. "We zijn natuurlijik ontgoocheld dat NTT niet meer verder doet als hoofdsponsor", zegt Campenaerts daarover. "We zullen zien hoe de situatie verder verloopt. Individueel moeten we als renner naar ons eigen kijken." 'GOEDE RESULTATEN KUNNEN HELPEN' Wel ziet Campenaerts mogelijkheden om zelf én met de ploeg goed uit de Giro te komen. "Langs beide zijden, zowel als renner als voor de ploeg, kunnen we hier iets doen. Als we goede resultaten boeken kan dat een nieuwe sponsor aantrekken. En als er geen nieuwe sponsor komt kan ons dat helpen om aan een nieuw contract te geraken." Goede prestaties van Campenaerts worden er vooral verwacht in tijdritten. Vorige zaterdag zag hij zijn kansen verpest dor een val. Toch heeft Campenaerts de hoop op een ritzege in de Giro niet opgegeven. "Ik denk dat ik meer kans maak in de tweede tijdrit."