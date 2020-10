Van Aert hoopt topconditie te rekken en schat de concurrentie in: "Ik zie dat Alaphilippe en Van der Poel in orde zijn"

Wout van Aert leeft op zijn eigen manier toe naar de klassiekers. Vanaf Gent-Wevelgem staat hij in Vlaanderen weer aan de start. Wat iedereen zich afvraagt, is of Van Aert nog altijd even goed kan blijven en of de andere grote namen niet meer kans zullen hebben.

Na zijn zilveren medaille was er voor Van Aert zowaar een korte periode zonder koersen. "Het was relatieve rust", nuanceert de renner van Jumbo-Visma bij Sporza. "Ik heb na het WK enkele dagen rust genomen. Dat had ik wel nodig, maar ondertussen staat het hoofd terug op de klassiekers die eraan komen."

Van Aert weet wel wie daar zijn concurrenten worden. "Ik heb de koersen natuurlijk wel gevolgd. Ik zie dat voroal Alaphilippe en Van der Poel in orde zijn. Dan heb je de usual suspects die we ook in het voorjaar zien. Oliver Naesen zag er goed uit in de BinckBank Tour. Het valt me op dat de jongens uit de Tour er goed zijn uitgekomen."

BEWUSTE KEUZE

En gaat Van Aert met dezelfde conditie als voordien naar de klassiekers of is iemand als Van der Poel, die net komt opzetten, toch in het voordeel? "Het is inderdaad al een lange periode dat ik in goede conditie ben. Daardoor hebben we ook bewust niet gekozen om Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl niet te doen."

Een beslissing die moet renderen. "Als ik van de ene koers naar de andere was gegaan, had ik de vorige weken misschien goed geweest, maar was de conditie bergaf gegaan richting de Ronde en Roubaix. Nu is het de bedoeling om op te bouwen naar de laatste minipiek. Dat is het idee. Hoe dat het lichaam daarop reageert is afwachten. Als ik op de training af ga, mag ik er vertrouwen in hebben dat ik het nog enkele weken kan rekken."