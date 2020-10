🎥 Pakte Démare zijn derde ritzege, na een duel met Sagan, wel in een reguliere sprint?

De zevende etappe van de Giro mondde dus uit in een massasprint. Démare begon in de laatste honderden meters te sprinten met Sagan in zijn wiel. Démare ging hierbij op pad met Sagan, want hij ging van de linkerkant van de baan vanuit het oogpunt van de spurters naar rechts.

Aan het eind hield Démare wel een rechte lijn. Sagan had nog helemaal rechts langs de nadarhekken kunnen verder sprinten, maar deed dat niet, mogelijk uit vrees voor een val bij eventueel contact met Démare. Sagan probeerde dan nog even langs de andere kant te gaan, maar de streep kwam dan al zo dicht dat de man van Bora-Hansgrohe zich neerlegde bij zijn tweede plaats.

This line devation is not acceptable per regulations.



If you are willing to make cycling safer rules should be applied.



Odds of riders crashing? 10%

Odds of getting relegated? 10%



It's worth it.