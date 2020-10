Kan jeugd het bolwerken tot einde? "Het wordt een Giro vol verrassingen"

De Giro is eens te meer een kans voor de jeugd, zoveel is duidelijk. Almeida, Vanhoucke, Ganna, ... Ze doen het voorlopig allemaal zeer goed.

"Het was niet verwacht zoals het tot nu toe is gelopen", aldus Hendrik Redant bij Sporza. "De jonkies hebben laten zien dat ze iets in hun mars hebben, maar er zijn ook gewoon gevestigde waarden uitgevallen al."

"Het wordt een Giro vol verrassingen. Astana is al een paar mannetjes kwijt, Yates staat al op achterstand en Thomas is naar huis. Er zal minder controle zijn dan normaal."

Keuzes maken

"Er moet een keuze gemaakt worden tussen de Giro en de klassiekers. Er is een andere bezetting en dat geeft kansen aan de jongeren."

"Ik vind het heel mooi, maar ze moeten verstandig omspringen met hun krachten, want er komen nog harde dagen. Maar ze kunnen zeer ver geraken."