Zelfde teneur bij renners, rensters en ploegen: treurnis om afgelasting Parijs-Roubaix

Verschillende wielrenners hebben bijvoorbeeld al op Twitter hun teleurstelling geuit over de afgelasting van Parijs-Roubaix. Vele huilgezichtjes te zien op het sociale mediakanaal vandaag. Ook de ploegen melden op hun accounts de afgelasting te betreuren en kijken tegelijkertijd al uit naar de editie van 2021.

🇫🇷 #ParisRoubaix



Unfortunately no Paris-Roubaix this year😢



We're already looking forward to the 11th of April next year!🔥 https://t.co/W0clT5mxJg