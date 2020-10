Afgelasting Parijs-Roubaix laat ook Giro-baas bibberen: "Twee problemen: coronavirus en de derde week"

Het nieuws dat de editie van Parijs-Roubaix dit jaar afgelast is, heeft in de hele wielerwereld voor een kleine schok gezorgd. Ook bij Giro-voorzitter Maruo Vegni, die het niet onbestaande acht dat de Giro Milaan niet haalt.

Super Sunday op 25 oktober is niet meer. Dan zou Parijs-Roubaix verreden moeten worden maar dat was niet alles: in de Vuelta moest het peloton de Tourmalet trotseren en in de Giro stond de slottijdrit op het programma.

"Als we in zo'n situatie zouden belanden zoals de ASO met Parijs-Roubaix, zouden we weinig kunnen doen", beseft Vegni. "De situatie is beangstigend, wij hebben nog twee weken koers te gaan."

"We hebben twee dingen waar we ons zorgen over moeten maken: COVID-19 en de derde week", zegt Vegni bij de RAI. "Tegen COVID kunnen we niet veel doen buiten voorzichtig blijven en alle protocols volgen die uitgeschreven zijn."

"Voor de derde week is er voorlopig nog geen probleem, we hebben al genoeg oplossingen bekeken om het karakter van de Giro te behouden", meent hij. Het gaat dan vooral over mogelijke sneeuwval op de Italiaanse bergen.