Bakelants heeft het coronavirus, ook Benoot start niet in Gent-Wevelgem door aanwezigheid in 'Extra Time Koers'

In aanloop naar Gent-Wevelgem hebben Jan Bakelants en Tiesj Benoot slecht nieuws gekregen. Vooral Bakelants dan: hij heeft het coronavirus opgelopen. Gelukkig voelt hij zich naar verluidt nog behoorlijk. Door de positieve test van Bakelants kan ook Benoot niet meedoen in Gent-Wevelgem.

Donderdag kreeg Jan Bakelants last van milde symptomen. Hij liet zich vervolgens nog eens testen op Covid-19 en bleek wel degelijk positief. Bakelants gaat in quarantaine en zal dit seizoen ook geen wielerwedstrijden meer rijden.

Zondag is Bakelants er dus niet bij in Gent-Wevelgem en hetzelfde geldt voor Tiesj Benoot. Onlangs zat Benoot nog samen met Bakelants in een uitzending van 'Extra Time Koers'. Team Sunweb heeft besloten om Benoot niet te laten starten, aangezien hij in aanraking is gekomen met een persoon die een positieve coronatest heeft afgeleverd.

Benoot gaat eveneens in quarantaine en zal zich volgende week meermaals laten testen op het coronavirus. Op dit moment voelt hij zich wel goed.