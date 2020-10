Etappe 8 in de Giro: trekt BORA door voor Sagan? Krijgen de vluchters een vrijgeleide?

In de Ronde van Italië staat zaterdag de achtste etappe op het programma. Een zeer vreemde etappe, kijkend naar het profiel. Het zal ook vooral uitkijken worden naar wat BORA doet in dienst van Sagan.

Vrijdag was het een waaieretappe in de Giro, vandaag zit die kans er ook in aangezien er heel de etappe langs de Adriatische kustlijn wordt gereden.

De eerste helft van de etappe is biljartvlak maar dan volgt een col van 9,5km aan gemiddeld 6,2%. De top ligt op zo'n 90km van de streep. Te ver voor de klassementsmannen, maar BORA kan daar een putsch organiseren in dienst van Sagan.

De laatste helft van het parcours is golvend met enkele klimmetjes die niet gecategoriseerd zijn en een klimmetje van vierde categorie.

🇮🇹 Giro d'Italia (2.UWT)

🚩 Stage 8: Giovinazzo - Vieste

🚴‍♂️ 200 km

⏰ 11:25

🏁 ~ 16:20

#️⃣ #Giro

📺 Eurosport 2 & Eurosport Player pic.twitter.com/1SuuTCVHIP — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 10, 2020

De favorieten voor deze etappe zijn Sagan en Matthews, twee sprinters die ook bergop wel wat aankunnen. Als het ze lukt om Démare eraf te rijden alleszins want de Fransman won de voorbije drie massasprints in de Giro. En misschien lukt het puncher Ulissi wel om richting een tweede etappe-overwinning te rijden.