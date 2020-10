Simon Yates geeft op na positieve coronatest

Yates gold als een van de absolute topfavorieten voor de eindoverwinning in deze Ronde van Italië. De Brit won de voorbereidende Tirreno-Adriatico. Maar in etappe 3 richting de Etna zakte hij door het ijs. Een slechte dag? Yates liet zijn ploeg tijdens de etappe werken maar moest snel afhaken toen het bergop ging.

Nu blijkt dat hij positief heeft getest op het coronavirus. "Simon kreeg lichte symptomen na de zevende etappe vrijdag waarna we hem getest hebben. Een test bevestigde het positieve resultaat. De Brit werd geïsoleerd en is in quarantaine geplaatst", klinkt het bij de ploeg.

