Thomas De Gendt heeft het al gehad met Vanhoucke na een dag knechten

Is Thomas De Gendt de Twitter-koning van het peloton? Zijn tweets zorgen er alleszins altijd voor dat er gelachen wordt bij zijn collega's in het peloton. Die van vrijdag ook, al moest hij daar eerst een prikje voor uitdelen aan Harm Vanhoucke.

Want voor de etappe van vrijdag in de Ronde van Italië zette Lotto-Soudal-kopman op Twitter dat hij nog steeds goede benen heeft deze Giro. Onze landgenoot staat op de vierde plaats in het algemene klassement en draagt de witte trui.

Maar de vlakke etappe van Matera naar Brindisi verliep niet vlekkeloos voor Vanhoucke. Na het ontstaan van waaiers, zat de jonge Vanhouck niet bij de eerste waaier. Het peloton kwam desondanks terug samen, maar daarna kwam hij ook nog eens ten val. De mannen van Lotto-Soudal hebben vrijdag alle zeilen moeten bijzetten om hun kopman opnieuw vooraan in de koers te brengen.

En dat is Thomas De Gendt niet vergeten. Als antwoord op de tweet van Vanhoucke reageert hij: "Gelieve ze de volgende keer dan ook mee te nemen naar de koers. Dank u.