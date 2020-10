Bernal bevestigt: einde seizoen, geen Vuelta meer

Voor Egan Bernal zal 2020 een jaar zijn om snel te vergeten. De Colombiaanse tourwinnaar van 2019 moest opgeven tijdens deze editie van de Tour de France en zet nu, na 34 koersdagen een punt achter zijn seizoen.

Op zijn Instagramprofiel bevestigt Bernal het bericht dat hij dit jaar geen koersen meer zal rijden. "Na de gezoundsheidsproblemen die ik heb gehad tijdens de Tour, ben ik 100% gefocust op een terugkeer en herstel. Ik zal dit seizoen niet meer aan wedstrijden deelnemen", klinkt het bij Bernal.

"Ik heb een moeilijke tijd achter de rug maar dit heeft mij ook motivatie gegeven om nog harder te werken om mij goed te voelen op de fiets."

Normaal gezien zou Bernal nog van start gaan in de Ronde van Spanej, maar INEOS zal daar met speerpunten Froome en Carapaz aan de start verschijnen. Bernal gaf na 15 etappes op in de Ronde van Frankrijk, hij won in 2020 één etappe in de Roude d"Occitanie waar hij ook de eindzege wegkaapte.