Laureate twee jaar geleden niet aan de start van Gent-Wevelgem dit jaar vanwege coronabesmetting

Alé BTC Ljubljana zal niet aan de start staan van Gent-Wevelgem bij de dames. De ploeg meldt dat er een positieve coronatest is afgenomen bij een van hun rensters waardoor ze zich terugtrekken uit de wedstrijd.

"Rensters en staff binnen de ploegbubbel ondergingen een dubbele test voor Gent-Wevelgem. Hoewel het team alle regels heeft toegepast omtrent het protocol, heeft het labo ons verteld dat er een positieve test is afgenomen. Daarom trekken we ons meteen terug en zal de hele ploeg in quarantaine gaan, conform de regels van de UCI en die van België", luidde het bericht.

Marta Bastianelli zal zo niet aan de start staan zondag. Bastianelli won in 2018 nog Gent-Wevelgem, in 2019 werd ze vierde. De 33-jarige Italiaanse was in 2007 wereldkampioene op de weg.