Ondanks vreemde val en gevolgen van laat aanvangsuur start Aerts het best: "Leuk dat ik meteen vijftien punten pak"

Goed van start gaan is in de klassementen in het veldrijden altijd van belang. Toon Aerts heeft dat zeker en vast gedaan in de Superprestige. Dankzij zijn overwinning in Gieten is Aerts de eerste leider. Terwijl hij toch van enkele dingen last had tijdens de eerste manche.

Vooral een merkwaardige valpartij springt dan in het oog. Zo dreigde Aerts het nog even spannend te maken. "Ik vraag me echt af hoe het komt dat ik de nadar raak en zo overkop ga. Waarschijnlijk zat ik even in een fout spoor. Gelukkig geraakte ik snel weer in mijn ritme. Ik denk niet dat ik er iets aan overgehouden heb."

En die overwinning, die er uiteindelijk wel kwam, maakt ongetwijfeld veel goed. Iserbyt en Sweeck waren twee en drie: dat zijn waarschijnlijk ook de mannen om rekening mee te houden in de Superprestige. "Het is leuk dat ik meteen vijftien punten pak. Wel jammer dat mijn voornaamste concurrenten niet zo veel punten op mij verliezen."

Het werd steeds donkerder

Door de overlapping met het wegwielrennen startten de mannen een pak later op de dag met crossen. In Gieten ondervond Aerts daar toch wat hinder van. "Het werd steeds donkerder, zeker in de bossen achteraan op het parcours. Het was soms even schrikken als de fotografen een foto namen en er plots een flits op je gericht werd."