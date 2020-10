Jumbo-Visma geeft meer uitleg bij exit in Giro: "Ploeg was op weg naar goed resultaat"

Jumbo-Visma, dat met Steven Kruiswijk op het podium om misschien wel de eindzege in de Giro mocht mikken, rijdt dus niet meer mee. De ploegleiding heeft een woordje extra uitleg gegeven waarom die ene positieve test ook het terugtrekken van het hele team betekent.

"Het is ontgoochelend, want we hebben alles gedaan wat we konden om besmettingen te voorkomen. De ploeg was goed bezig en was op weg naar een goed resultaat. De gezondheid van iedereen is echter belangrijker en daarom hebben we deze beslissing genomen", verklaart teambaas Richard Plugge.op de site van Jumbo-Visma.

Eenzelfde geluid bij sportdirecteur Addy Engels. "We zijn allen dicht bij Steven geweest. Gezien de situatie bij Mitchelton-Scott, waar meerdere stafleden besmet geraakten nadat één renner het virus had opgelopen, denken we dat dit de meest verantwoordelijke beslissing is."

Iedereen bij Jumbo-Visma werd er ook bij betrokken. "We hebben deze beslissing samen met de renners, de staf en het management genomen. Het is wel wat om je terug te trekken uit een koers en zeker een wedstrijd zoals de Ronde van Italië. Maar we hebben deze beslissing ook genomen in het belang van de koers."