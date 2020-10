Ackermann niet aangeslagen na verloren sprints tegen Pedersen-Philipsen: "Ik sta er nog altijd"

Pascal Ackermann is zeker één van de mannen die vooraan in de uitslag van de Scheldeprijs verwacht mag worden. De Duitser zal er ook wel gebrand op zijn om nog eens uit te pakken nadat er in de BinckBank voor hem geen ritzege in zat.

Concurrenten genoeg weliswaar in de Scheldeprijs. "Het is een heel sterk deelnemersveld. Sam Bennett is hier, Caleb Ewan is hier. Er zijn nog andere kanshebbers. Ik denk dat het één van de meest interessante massasprinten van het jaar zal zijn", voorspelt Ackermann in een gesprek met Wielerkrant.

DEELNAME AAN VUELTA

Een blik op de startlijst in Schoten doet hem denken aan een andere koers. "Het is een gelijkaardig peloton als in Abu Dhabi dit jaar. Het is nooit gemakkelijk om zo'n sprint te winnen. Iedereen kijkt er naar uit." In tegenstelling tot vele anderen zit zijn seizoen er nog lang niet op. "Ik ga de Vuelta rijden. Zaterdag reis ik naar Spanje. Ik hoop dat er daar nog een aantal sprints aankomen. Dit is de laatste voorbereiding."

Gent-Wevelgem reed hij niet uit, voordien was Ackermann actief in de BinckBank Tour. Eveneens zonder uit te rijden. In de eerste twee ritten eindigde de spurter van Bora derde en moest hij Mads Pedersen en Jasper Philipsen voor laten gaan.

GEEN SLECHTE VORM

"Het gevoel zat wel goed", benadrukt Ackermann. "Ik was wat ontgoocheld omdat ik geen etappe kon winnen, maar je kan niet altijd winnen. Ik ben klaar om weer te koersen. Ik sta er nog altijd. Het was twee keer nipt. De vorm is niet slecht. Het ging volledig over de timing."