Ook bij de vrouwen staat de Ronde van Vlaanderen op het programma: "Hopen op D'hoore of Kopecky"

Niet alleen de mannen rijden zondag de Ronde van Vlaanderen. Ook de vrouwen gaan zondag van start. De Belgische hoop op een overwinning ligt vooral bij Lotte Kopecky of Jolien D'hoore.

"Het Vlaamse werk ligt Jolien en Lotte ook beter dan voorgaande wedstrijden. Het doet dan extra deugd dat ze nu meteen prijs hebben", zegt commentator Lieselot Decroix aan Sporza.

"De concurrentie zal natuurlijk een stuk groter zijn, want nu rijden de Nederlandse toppers ook mee. Maar als je het gemak zag waarmee Jolien de Kemmelberg naar boven reed. Dat was in het verleden al anders. Ze heeft tijdens de coronabreak meer getraind op explosieve hellingen. En nog een voordeel voor Jolien: ze zit in een sterke ploeg."

"Je moet dus rekening houden met Jolien D'hoore - zeker als het tot een sprint met een uitgedund groepje komt - maar ook met Lotte Kopecky. Als het echt een afvallingskoers wordt, schat ik de kansen van Lotte nog net iets hoger in."

"Wat ook positief is voor onze Belgische speerpunten, is dat de Ronde van Vlaanderen nu niet net na het WK baanwielrennen valt. Dat was in het verleden wel het geval, dat ze kort na elkaar aan beide evenementen deelnamen. Nu hebben ze zich volledig kunnen focussen op de Ronde. In dat opzicht is het nu misschien wel een unieke kans.