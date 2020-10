Te midden van alle opgaves door blessures of corona, verlaat Lawson Craddock de Giro om een wel heel andere reden

Lawson Craddock verlaat de Giro. De Amerikaan heeft daar een bijzondere reden voor.

Geen blessures of corona voor Lawson Craddock, maar wel een zwangere vrouw. De 28-jarige Amerikaan heeft van zijn ploeg EF Pro Cycling de toestemming gekregen om weer huiswaarts te keren, om zo bij vrouwlief te zijn op het moment van geboorte.

Craddock liet zich in de Giro al opvallen door mee te zijn tijdens de aanval in de etappe met aankomst op de Etna. Zijn achtste plek in de eerste tijdrit zal zijn beste resultaat blijven in deze Giro.