Twaalfde etappe Giro: 14 leiders (met onder meer Victor Campenaerts) hebben al meer dan 10 minuten voorsprong op het peloton

Er staat vandaag een heuveletappe op het programma in de Ronde van Italië. Opnieuw een uitgelezen kans dus voor vluchters en ze lijken het ook te krijgen van het peloton, want de 14 leiders hebben al meer dan 10 minuten voorsprong.

In die kopgroep zit onder meer een Belg, want Victor Campenaerts is van de partij. Naast Campenaerts zitten onder meer ook Simon Clarke, Adam Hansen , Max Richeze en Manuele Boaro in de kopgroep.