Giro-baas Vegni waarschuwt Thomas De Gendt: "Hij moet voorzichtig zijn met wat hij zegt"

Giro-baas Mauro Vegni is niet gediend met de kritiek aan zijn adres. Hij wil de Giro absoluut laten uitrijden, wat hem niet in dank wordt afgenomen.

Door het aantal stijgende coronabesmettingen in Italië klinkt het vanuit het peloton dat het misschien beter is om de Giro zondag al te laten eindigen. Zo gaf ook Thomas De Gendt aan dat hij zich niet veilig voelt, maar dat de organisatie dingen verzwijgt.

Vegni was niet gediend met de kritiek van De Gendt en haalt uit. "Ik heb zijn ploegmanager tijdens de rit gebeld en ik heb hem gezegd dat Thomas voorzichtig moet zijn als hij iets zegt."

"Als je beweert dat we de resultaten misschien "fixen", dan is dat zeer serieus. De internationale gezondheid staat op het spel. Ik respecteer de renners en hun angsten. Maar er is ook incorrect gedrag geweest in de ploegbubbels, maar ik zal daar maar niet dieper op ingaan."