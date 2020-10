KBWB houdt opties open voor Rik Vebrugghe: "Gaan bekijken of combinatie mogelijk is"

Rik Verbrugghe trekt naar Israël Start-Up Nation, maar de Belgische bondscoach mag van de ploeg zijn baan bij de ploeg combineren met die bij de KBWB. Bij de Belgische Wielerbond beraden ze zich nog over dat aanbod.

De Belgische wielerbond geeft in een mededeling aan dat het nog niet weet of Verbrugghe aanblijft als bondscoach, nu hij naar Israël Start-Up Nation trekt.

"Rik Verbrugghe, bondscoach van de U23 en de eliterenners bij Belgian Cycling, meldde de federatie dat hij ingaat op een aanbieding van Israel Start-Up Nation, om bij dat team aan de slag te gaan als sportief manager", schrijft de Belgische wielerbond in een mededeling.

"Belgian Cycling feliciteert Verbrugghe met die wending in zijn carrière en beraadt zich de komende weken over de vraag of de combinatie met zijn werkzaamheden bij de federatie in de toekomst haalbaar blijft."

"Belgian Cycling neemt de tijd om alles rustig op een rijtje te zetten. Daarbij worden een aantal criteria bekeken, onder meer op sportief, organisatorisch en financieel vlak.Om die evaluatie in alle sereniteit te laten verlopen onthoudt de federatie zich voorlopig van verder commentaar."