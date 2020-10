Lotto-Soudal neemt 7 Belgen mee naar Vuelta, geen plaats voor Gilbert

Lotto-Soudal heeft enkele dagen voor de start van de Ronde van Spanje zijn selectie bekendgemaakt. De Belgische formatie neemt maar liefst 7 landgenoten mee in de 8-koppige selectie.

Het speerpunt van de selectie is Tim Wellens. De Limburger heeft er voorlopig geen al te best seizoen opzitten. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij pas 33e, in de Waalse Pijl slechts 21e. Zijn laatste overwinning dateert van de BinckBank Tour van 2019.

Wellens staat zondag, twee dagen voor de start van de Vuelta, ook nog aan de Ronde van Vlaanderen. Met een goede laatste maand hoopt hij zijn seizoen toch nog enigszins te redden.

Vier debutanten bij Belgen

Bij de Belgen zitten ook vier debutanten in een grote ronde. Stan Dewulf, Kobe Goossens, Gerben Thijssen en Brent Van Moer moeten in deze Vuelta ervaring opdoen. Thijssen zal in de sprints zijn gang mogen gaan, al zal hij vooral ervaring opdoen.

Dewulf trekt volgend seizoen naar AG2R maar krijgt bij Lotto toch nog de kans om ervaring op te doen in een grote ronde. Kobe Goossens en Van Moer zijn wél zeker van hun toekomst bij Lotto-Soudal komend seizoen.

De andere Belgen zijn Tosh Van der Sande en Rémy Mertz.

Enige buitenlander

De Pool Tomasz Marczynski is de enige buitenlander in de selectie. De 36-jarige ervaren rot start aan zijn 5e Vuelta, zijn 8e grote ronde in totaal.