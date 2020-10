Zakarin kiest voor oude ploeg

Ilnur Zakarin keert terug naar Gazprom-RusVelo. De Rus verlaat CCC.

CCC stopt ermee en de hele wielerploeg moest op zoek naar een nieuwe ploeg. Enkelingen kunnen bij Circus-Wantry Robert aan de slag, dat de plek van CCC inneemt.

Maar voor Zakarin staat een terugkeer naar Gazprom-RusVelo op het programma, de ploeg waar hij doorbrak.

"Ik had een aanbieding om in de WorldTour te blijven, maar toen Rusvelo me contacteerde, ben ik van gedacht veranderd. Ik kijk ernaar uit om terug voor het team te rijden dat zo'n belangrijke rol gespeeld heeft in mijn carrière. Ik wil er mijn ervaring overbrengen op de jongeren en meedoen voor de prijzen in de rittenkoersen in het eerste deel van het seizoen. Mijn piek zal in de lente liggen."