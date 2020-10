HERBELEEF: Van der Poel wint Ronde van Vlaanderen na koninklijke sprint tegen Van Aert, drama voor Alaphilippe

De Ronde van Vlaanderen, we hadden er allemaal zo lang naar uitgekeken! Dat was zeker ook zo voor de topfavorieten Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Die waren aanvankelijk alle drie op de afspraak. Die laatste maakte een drama mee, Van der Poel klopte Van Aert nipt in een sprint met twee.

FINISH: Dan toch wat pokeren tussen de twee en dan komen ze uit de achtergrond nog behoorlijk dicht. In de laatste honderden meters komt de spurt dan toch op gang... Een millimetersprint! Van der Poel smijt zjin wiel als eerste over de meet, de Nederlandse kampioen wint de Ronde van Vlaanderen! Wout van Aert is tweede. Wat een ontknoping! Niet Turgis, wel Kristoff legt beslag op de derde en laatste podiumplek.

NOG 1 KM: We duiken onder de rode vod met Wout en Mathieu!

NOG 2 KM: Vooraan stomen Van Aert en Van der Poel nog altijd door richting Oudenaarde. Wie wint de Ronde?

NOG 6 KM: Wat een spanning. Onder de gegeven omstandigheden verloopt de samenwerking tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel prima. Toch kan slechts één van hen beiden triomferen aan de finish in Oudenaarde.

NOG 9 KM: Naesen had een kloof geslagen in de strijd om de laatste podiumplaats. De kopman van AG2R wordt echter toch weer ingelopen.

NOG 13 KM: Mathieu van der Poel maakt het tempo op de Paterberg, maar Van Aert kraakt niet. Nog niet bijna. Een koninklijke sprint straks tussen de crossers?

NOG 16 KM: In Gent-Wevelgem maakte Van Aert de beste indruk, maar we durven niet zeggen of dat vandaag ook zo is. Van der Poel maakt lange beurten, maar nu neemt Van Aert wel over. Op naar de Paterberg.

NOG 20 KM: Het lijdt echt geen enkele twijfel dat Van Aert of Alaphilippe de Ronde van Vlaanderen wint. Welke van deze twee kampioenen haalt het?

NOG 22 KM: De voorsprong van Van Aert en Van der Poel schommelt rond de minuut. De achtervolgers komen niet meteen dichter. Het gaat een duel worden tussen de toppers uit de cross.

NOG 36 KM: OH NEEN! Alaphilippe komt in contact met een motor en gaat tegen de grond! De wereldkampioen blijft met pijn op de grond liggen. Van der Poel en Van Aert zijn met twee weg!

NOG 38 KM: Alaphilippe voelt zich enorm goed. Even is hij alleen op pad met Van der Poel. Van Aert maakt de oversteek. Ze hebben zich nu al afgezonderd, de drie favorieten. Achter hen vormt zich een ruime achtervolgende groep.

NOG 45 KM: Alaphilippe deelt al een eerste prik uit. Mannen als Van Aert, Van der Poel, Stuyven en Bettiol zijn zeker mee.

NOG 48 KM: Het is einde verhaal voor de vroege vluchters. Zij worden teruggegrepen, de favorieten kunnen zich nu beginnen roeren.

NOG 65 KM: Nu staat Vanmarcke stil. Ook die zal wel weer verder kunnen.

NOG 113 KM: Ook Van Aert komt ten val en dan gaat de hartslag al iets de hoogte in. Maar hij kan ook weer verder.

NOG 135 KM: Valpartijen voor Vermeersch en Mühlberger en fietswissels voor Pollitt en Sénéchal zijn gegevens in de rand van de koers.

NOG 173 KM: Vermote zal niet meer vooraan geraken: het peloton slokt hem op.

NOG 188 KM: Julien Vermote is in de tegenaanval te gaan, maar blijft hangen op anderhalve minuut van de kopgroep.

NOG 217 KM: Zes renners zijn er vandoor in deze Ronde van Vlaanderen en zullen wellicht deel uitmaken van een langen ontsnapping. Het zijn Mühlberger, Van Hoecke, Battistella, Peyskens, Danny Van Poppel en Van den Bossche.

START: 'Heeren, vertrekt!' Burgemeester Bart De Wever spreekt de legendarische woorden in startplaats Antwerpen en de Ronde van Vlaanderen is vertrokken.