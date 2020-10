Giro gaat tweede rustdag in: hoe staan de favorieten ervoor met nog een week te gaan?

In de Giro staat vandaag de tweede rustdag op het programma. Er staat echter nog een zware derde week op het programma en dus kunnen er nog heel wat verschuivingen gebeuren in het algemeen klassement. Hoe staan de favorieten er op dit moment voor? Een overzicht.

João Almeida (foto) wordt niet gezien als één van de favorieten voor eindwinst, maar de jonge Portugees staat toch maar mooi bovenin na twee weken. De renner had het zondag lastig in de zware bergetappe, maar hij heeft nog een kleine bonus.



Deze bonus heeft hij op Wilco Kelderman. De Nederlander is misschien wel de topfavoriet om de Giro te winnen, want Kelderman en Team Sunweb maakte zondag heel wat indruk. Alle andere favorieten konden het tempo van de ploeg niet volgen. Kelderman staat op 15 seconden van Almeida.

Een andere renner die naast Kelderman en Almeida indruk maakt, is Tao Geoghegan Hart (foto). De jonge Brit mag zijn eigen kans nu Geraint Thomas is uitgevallen en hij was de enige die het tempo van Team Sunweb kon volgen. Hart haalde dit weekend al de vijfde zege binnen voor Team Ineos Grenadiers in deze Giro en de klimmer staat op een knappe vierde plaats in het klassement op 2 minuten en 57 seconden. Daarmee staat hij één seconde boven een podiumplaats, want de derde plaats is voorlopig voor Jai Hindley, de ploegmaat van Kelderman die zondag ijzersterk reed voor zijn kopman.

Andere grote namen zoals Nibali, Majka, Pozzovivo en Bilbao staan dicht bij elkaar, maar volgen al op een grote afstand. Bilbao is vijfde op 3 minuten en 10 seconden, Majka zesde op 3 minuten en 18 seconden, Nibali zevende op 3 minuten en 29 seconden en Pozzovivo is achtste op 3 minuten en 50 seconden.

Jakob Fuglsang had ongetwijfeld meer verwacht van deze Giro. De ervaren Deen werd vooraf gezien als één van de favorieten, maar hij staat slechts op de twaalfde plaats en volgt al op meer dan 5 minuten van João Almeida.