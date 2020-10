Tosh Van der Sande en Poolse ploegmaat krijgen alsnog contractverlenging bij Lotto Soudal

Er komt dan toch nog geen einde aan de samenwerking tussen Lotto en Tosh Van der Sande. Daar zag het stilaan wel naar uit, want bij Lotto Soudal zijn ze met een ferme verjongingskuur bezig. Van der Sande heeft echter alsnog een contract gekregen voor volgend jaar.

"Ik voel me zelf nog jong genoeg", zo bekijkt Van der Sande (29) het. "Ik hoop iets te kunnen betekenen voor die jonge mannen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen op me rekenen." Van der Sande is één van die renners die al lang deel uitmaakt van het meubilair bij Lotto. In 2021 begint hij aan zijn tiende jaar bij de ploeg.

Van der Sande tekende dus bij voor één extra jaar. Hetzelfde deed Tomasz Marczyński. De reeds 36-jarige Pool is de koers dus nog niet moe. "Na vijf seizoenen Lotto Soudal kennen ze me intussen. Ze weten ook dat ik de jeugd, die er aan komt, goed zal begeleiden. Met mijn ervaring maak ik ze wel wegwijs in het peloton."

ALLEBEI NAAR VUELTA

Van der Sande en Marczyński wonnen allebei in Spanje en zijn ook opgenomen in de selectie voor de Vuelta, die dinsdag van start gaat.