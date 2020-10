De Belgen in de Vuelta: uitkijken naar Philipsen en Van Wilder, liefst vier debutanten bij Lotto Soudal

In elke grote ronde is het uitkijken naar wat de Belgische inbreng zal zijn en dat is in de Vuelta niet anders. Aangezien het al druk geweest is en er ook nog een Giro aan de gang is, is die eerder beperkt. Al wil dat niet zeggen dat er geen mooie prestaties verwacht mogen worden.

Onze beste kans op een ritzege is Jasper Philipsen. Die zal zijn periode bij UAE in schoonheid willen afsluiten. Bewees in de BinckBank Tour in hele goeie vorm te zitten en mits wat geluk zat er in de Scheldeprijs ook veel meer in. De Vuelta beschikt niet over het sterkste sprintersveld. In een goeie dag kan Philipsen Ackermann wel aan. Dan is het ook nog wel opboksen tegen Sam Bennett, de groene man uit de Tour.

Ook in dat puntenklassement moet Philipsen zich kunnen mengen, al is dat in de Vuelta wel veel meer dan een klassement voor sprinters. De andere Belgische blikvanger zullen we eerder bergop aan het werk zien. Ilan Van Wilder stond aanvankelijik reserve voor de Vuelta, maar komt nu toch aan de start.

Een mooie gelegenheid om zich te meten met de betere klimmers en te zien hoe ver hij al kan geraken. Deed het begin dit jaar behoorlijk goed in de Ronde van de Algarve. Kon sinds de herstart wel nog geen overtuigend resultaat neerzetten. Kan wel meesurfen op de golf van succes bij Sunweb.

Dan is er nog één ploeg met Belgen aan de start en dat is uiteraard Lotto Soudal. Voor Stan Dewulf, Kobe Goossens, Gerben Thijssen en Brent Van Moer zal het een grote ontdekkingstocht worden. Het is hun eerste Vuelta. Op de afspraak om hen bij te staan: Rémy Mertz en Tosh Van der Sande.