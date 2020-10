Patrick Lefevere is zelf verrast door prestaties Joao Almeida: "Hij reed eigenlijk niet zo sterk bij de beloften"

Joao Almeida draagt nog steeds de roze trui in de Giro en dat stemt Patrick Levere tevreden, al had die niet verwacht dat de jonge Portugees zo snel zoveel indruk zou maken.

"We hebben heel veel ingezet op de jeugd. Vorig jaar reed hij niet echt goed bij de beloften. Hij had maar 30 koersdagen en een bizar licht trainingsprogramma. We zagen toch het potentieel in hem en ik heb geen spijt dat we hem genomen hebben", verklaart Levefere tegenover Sporza.

Voorlopig draagt Almeida nog steeds de roze trui, al is het verschil wel kleiner. "15 seconden is niet veel en een renner als Kelderman heeft meer ervaring. Het wordt heel zwaar, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben."

"Maar met zo'n jonge kerel weet je het niet. Je moet altijd hopen dat je slechtste dag de rustdag is geweest. Maar alles wat er nog bijkomt, is mooi meegenomen."