Professor pleit voor minder tests in topsport, maar wat dan met wedstrijden? "Prioriteit moet gaan naar volksgezondheid"

Waardoor sportcompetities zoals de kalender van het profwielrennen kunnen doorgaan, is omdat de atleten doorlopend getest worden op het coronavirus. Nu er een tweede golf nodig is, is het echter niet opportuun om al die tests voor te behouden voor de sportwereld.

Dat oppert alvast professor Herman Goossens, voorzitter van de werkgroep testing, op Radio 1. "Ik vind het niet kunnen dat we onze capaciteit spenderen aan bijvoorbeeld de cultuur-of sportsector. Daar moeten we onze tests nu niet voor inzetten, de prioriteit moet nu gaan naar de volksgezondheid." De vraag is dan wel hoe het precies verder zou moeten. Dreigt dan de afgelasting van de topsportwedstrijden die dit jaar op het programma staan? "Dat heb ik niet gezegd", wil Goossens toch niet zover gaan. In het wielrennen bijvoorbeeld staan nog heel wat ritten in de Giro en de Vuelta op het programma. Afwachten hoe de politiek er tegenover staat. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vindt de coronatests voor de sport niet zo'n probleem. "Het gaat nu ook niet om de grote getallen. Alleen enkele profcompetities die daartoe verplicht zijn door de overheid."