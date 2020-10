Massasprint waarschijnlijk maar geen zekerheid: topsprinters hopen zich nog laatste keer te meten op Vlaamse bodem

De Ronde van Vlaanderen is achter de rug, maar met de Driedaagse Brugge-De Panne is het nog één keer koers in onze regio. Dat is anno 2020 een eendagskoers die zeker een volledig nieuw podium krijgt in vergelijking met 2019. Toen werd dat bezet door Groenewegen, Gaviria en Viviani.

Dylan Groenewegen kwam na de valpartij die hij veroorzaakte in de Ronde van Polen niet meer in actie. Fernando Gaviria heeft voor het tweede maal het coronavirus opgelopen. Elia Viviani zit dan weer nog in de Giro. Sowieso krijgen we dus andere renners die in De Panne een prominente rol zullen spelen. Gegadigden genoeg alvast. Met op één Caleb Ewan, die in de Scheldeprijs nog eens toonde hoe snel hij is. Nog een grote naam op de startlijst is die van Mathieu van der Poel, kersvers Ronde van Vlaanderen-winnaar. Zijn ploeg Alpecin-Fenix speelt in de sprint mogelijk Tim Merlier uit. Met Bonifazio en Coquard zijn er nog enkele rappe mannen aanwezig. WIND EN REGEN Evengoed zijn het de klassieke types die ook een rol van betekenis kunnen spelen. Zoals Degenkolb, Kristoff, Naesen, Stuyven en Trentin. Er is immers wind en regen voorspeld, wat er een hele zware dag van kan maken en waardoor een massasprint meteen veel minder evident lijkt. Op De Moeren kan er stevig geknald worden en kan een ploeg als Deceuninck-Quick.Step zijn sterke mannen agressief laten koersen. Afwachten wat dat geeft.