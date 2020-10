Mathieu van der Poel sluit seizoen af met duik in de gracht

Mathieu van der Poel kwam als topfavoriet aan de start van de Driedaagse Brugge-De Panne, maar reed uiteindelijk de race niet uit.

Op 15 kilometer van het einde was de kopgroep van der Poel plots kwijt. De Nederlander was plots te vinden in de gracht. Hij bleef ook lang liggen en dus zag het er even zorgwekkend uit.

Maarten Vangramberen wist live al te zeggen dat de schade op zich wel leek mee te vallen, maar bij het rechtstaan leek van der Poel wel groggy. Ondertussen is ook al bevestigd dat de schade al bij al meevalt.

Er werd verwacht dat van der Poel bij het voorbijsteken een duwtje kreeg, maar volgens verschillende bronnen werd de Nederlander gewoon van de weg geblazen.