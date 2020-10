Daniel Martin emotioneel na ritwinst in Ronde van Spanje

Daniel Martin rijdt indrukwekkend rond in deze Ronde van Spanje. Na twee keer een derde plaats in de eerste twee etappes, was het in etappe drie wel raak voor de Ier. Achteraf was hij heel emotioneel door deze ritwinst.

Daniel Martin heeft een indrukwekkende erelijst. Met overwnningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije heeft hij al twee monumenten op zijn naam staan. Ook de Ronde van Catalonië en de Ronde van Polen schreef hij al op zijn namen. Net als twee etappes in de Tour en nu ook twee etappes in de Vuelta. Maar de laatste winst van de 34-jarige renner van Israel Start-Up Nation dateert al van juni 2018, zo'n twee jaar geleden. Na de etappe reageerde hij zeer emotioneel. "Ik ben dit jaar vaak dichtbij een zege gekomen maar het was altijd net niet. Ik wou voor de ploeg graag een etappe in deze Vuelta omdat ze me zo goed ondersteudn hebben", zei hij in het flashinterview achteraf. "Het is mijn eerste overwinning sinds de geboorte van mijn kinderen, dat is heel speciaal", verklaart de Ier terwijl hij een traan moet wegvegen. 🏆 El ganador de la etapa 3 | Stage winner



☝️🇮🇪 @DanMartin86 Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 @ciclistacofidis pic.twitter.com/RFIpuc7oYc — La Vuelta (@lavuelta) October 22, 2020