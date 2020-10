Schade lijkt mee te vallen voor Mathieu van der Poel: "Hoofdpijn en misselijkheid"

Mathieu van der Poel was dé grote favoriet bij de acht kopmannen tijdens de Driedaagse Brugge-De Panne, maar daar besliste de wind even anders over.

Die blies de Nederlander los de gracht in. Einde wedstrijd voor van der Poel en voor de kijkers meteen afwachten wat de schade bleek te zijn. In Extra Time Koers geeft ploegleider Christoph Roodhooft wat meer uitleg.

"Het werd niet goed in beeld genomen, maar hij was wat aan het sukkelen aan de kant. Er was natuurlijk veel wind en zo kwam hij wat ongelukkig achteraan terecht en door een kleine golfbeweging vliegt hij de gracht in."

Jammer, want van der Poel was aan een sterke wedstrijd bezig. Gelukkig voor de Nederlander viel de schade wel mee. "Zijn schouder doet wat pijn, maar er is niks heel erg. Hij heeft wel veel hoofdpijn en voelde zich wat misselijk", aldus Roodhooft.

"Het is vooral jammer om zo de rustperiode in te gaan. Heb hem op de bus ook wat alleen gelaten. Het was nog 160 kilometer naar huis en als je je dan niet goed voelt.. Hij zei ook niet veel."