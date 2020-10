Yves Lampaert bekroonde zijn harde werk na terugkeer met kers op de taart in Driedaagse Brugge-De Panne

Yves Lampaert wist in zijn laatste race van het seizoen dan toch nog eens een zege te boeken. Hij was de sterkste in de Driedaagse Brugge-De Panne.

Voor vele was de Driedaagse Brugge-De Panne de laatste koers van hun seizoen, maar dat maakte de wedstrijd er niet minder aantrekkelijk om. "Elke wielrenner rijdt een race om ze te winnen. Ze zitten allemaal te vechten voor een overwinning in een World Tour-race", zegt Tom Boonen in Extra Time Koers. "Ik denk niet dat ze daar in de regen en de wind zo hard aan het rijden waren als ze daar niet zo graag waren. Ze wilden allemaal even graag winnen." "Het is ook een mooie terugkeer voor Lampaert na zijn sleutelbeenbreuk. Zijn prestaties waren de laatste weken in stijgende lijn en met de overwinning zet hij de kers op de taart", aldus Boonen.