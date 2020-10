Greg Van Avermaet en broers Naesen krijgen er een nieuwe ploegmaat bij: Australiër met ritzege in de Giro trekt naar AG2R

Ben O'Connor heeft goed nieuws gekregen met het oog op komend seizoen. De Australiër had nog geen nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen, maar door zijn sterke prestaties in de Giro kan hij bij AG2R-Citroën aan de slag.

Eén van de revelaties in deze editie van de Giro is ongetwijfeld Ben O’Connor. De Australiër liet zich al enkele keren zien door mee te glippen in de vlucht van de dag en hij kon de 17de etappe op zijn naam zetten.

O'Connor had echter nog geen ploeg gevonden voor volgend seizoen, deze ochtend kwam goed nieuws naar buiten voor de Australiër. Hij wordt namelijk een ploegmaat van Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Lawrence Naesen bij AG2R-Citroën. O'Connor tekende een contract voor één seizoen.