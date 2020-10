Inspanning tweede Superprestigemanche niet voor herhaling vatbaar: "Verlies 70 000 euro, twee jaar op rij kunnen we dit niet volhouden"

Het is weer tijd voor de Superprestige, want de tweede manche van het veldritklassement staat op het programma. Zonder publiek uiteraard en dat hakt er serieus in. Voor Wim Pyfferoen, organisator van de cross in Ruddervoorde, is het niets om vrolijk van te worden.

"Het gemakkelijkste zou zijn dat we de cross net zoals Diegem of Koksijde zouden afgelasten - en zij zijn dan nog van de rijkste organisaties. Zij willen dat verlies niet betalen. Wij spreken wel onze buffer of spaarboekje aan", vergelijkt Pyfferoen in Het Laatste Nieuws de situatie van zijn cross met die van andere organisatoren.

TOELAGE GEMEENTE

De organisatiekost is lager, maar dat weegt niet op tegen het verlies van inkomsten door fans en VIPS. "We schatten het verlies op zo'n 70 000 euro." De gemeente heeft ook wel haar best gedaan om te steunen. "In principe is de toelage 10 000 euro, maar daar is fiks wat bijgekomen. Dat is een mooi bedrag, maar het zijn ook niet de bedragen van aan de kust."

Eén ding is duidelijk: het is niet haalbaar om onder deze omstandigheden nog een keer een cross te organiseren. "Twee jaar op rij kunnen we dit niet volhouden. Zelfs de Ronde van Vlaanderen kan dat niet."