Sensatie in de Giro! Kelderman kraakt en zal roze trui kwijtspelen, Hart en Hindley maken er een mooie strijd van

De voorlaatste etappe in de Giro staat vandaag op het programma en net zoals in de rit met de Stelvio krijgen we ook vandaag heel wat spektakel. Zo moest Kelderman passen op de voorlaatste klim van de dag.

De renners in de Giro krijgen vandaag de laatste bergetappe voorgeschoteld, maar het is de bergetappe te veel voor Wilco Kelderman. De Nederlander moest passen op de voorlaatste klim van de dag en zal zijn roze trui dus kwijtspelen. Het is alleen nog niet duidelijk wie de nieuwe leider zal worden. Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley laten elkaar voorlopig niet los, maar de slotklim komt er nog aan. Maakt iemand van deze twee renners vandaag nog het verschil of zal het morgen in de tijdrit moeten gebeuren?