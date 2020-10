Hindley vs Geoghegan Hart: al 10x dezelfde tijdrit gereden, deze renner heeft de beste papieren

Je kan geen ontknoping spannender bedenken dan die van de Ronde van Italië. Met nog een tijdrit van 15 km voor de boeg, staan de nummers 1 en 2 van het algemene klassement in dezelfde tijd.

Maar wie van de twee is nu eigenlijk de beste tijdrijder?

Rozetruidrager Jai Hindley is 24 jaar en rijdt 3,5 jaar mee in het profpeloton. Geoghegan Hart is er 25 en rijdt nu zijn 4e jaar bij Team Ineos. Beide rennerrs zijn dus nog jong en vrij onervaren. In totaal zijn ze elkaar al 10x tegengekomen op een tijdrit, dit zijn de resultaten:.

2016

In 2016 zijn Hindley en Hart elkaar tegengekomen in de Ronde van de Toekomst. Die ronde werd gewonnen door David Gaudu. Hindley was 5e, Hart 6e. Maar tijdens de tijdrit over 16 km was Hart duidelijk de sterkste. De Brit was 15e, Hindley eindigde 44 seconden achter Hart op plaats 55.

2018

In 2017 namen de twee renners het niet tegen elkaar op in een tijdrit, dus gaan we over naar 2018. Daar troffen ze elkaar 4x. In de Ronde van Californië werd Hart 3e na een tijdrit van 35 km. De Brit was zelfs een twintigtal seconden sneller dan huidig wereldkampioen Ganna. Hindley eindigde daar op bijna drie minuten. De trend zet zich later ook door: Hindley verliest toch wel snel een aanzienlijke tijd.

Maar niet in etappe 16 van de Vuelta want daar eindigt Hindley op 4'30" van Dennis terwijl Hart er 16 seconden langer over doet.

2019

Vorig jaar stonden beide renners aan de start van de Giro. Hart opende de Ronde van Italië met een 7e plek in de tijdrit terwijl Hindley pas 74e werd. Even later werd Hart 25e en Hindley 52e.

2020

In de Tirreno-Adriatico van dit jaar was Geoghegan Hart opnieuw de betere tijdrijder van de twee. In de vorige tijdrit in de Giro ook. Maar in de openingstijdrit was Hart pas 126e terwijl Hindley 46e was. De situatie op de weg en de wind veranderde echter wel drastisch tijdens de tijdrit.

2-8

Na 10 tijdritten heeft Hindley dus een achterstand va 2-8 tegenover Geoghegan Hart. Tenzij de roze trui hem velugels geeft of Hart valt, lijkt het vast te staan at de Brit de Giro zal winnen en team Ineos opnieuw een grote ronde mag bijschrijven.