Nederlandse veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal moet onder het mes: "Ik verlies veertig procent van mijn kracht"

Slecht nieuws uit het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal. Op de site van de ploeg vertelt de Nederlandse veldrijdster Maud Kaptheijns dat ze geopereerd moet worden. Kaptheijns heeft immers al een hele tijd problemen met de rechterliesslagader.

"Ik verlies veertig procent van mijn kracht. Ik hoop zo snel mogelijk geopereerd te worden", aldus Kaptheijns. Ze gaat ook wat specifieker in op haar blessure. "Er zitten drie knikjes in mijn rechterliesslagader en dat euvel zorgt al bij de start voor problemen. Vooral op zware omlopen heb ik er ontzettend veel last van. Dan rijd ik ook met extreme pijn rond. Alsof ik met een slapend been fiets."

DATUM BEKEND NA MRI-SCAN

Door die knikjes in de liesslagader is de doorbloeding niet goed. Een operatie komt er dus aan. "Op 11 november heb ik opnieuw een afspraak bij dokter Schep in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daar wordt een nieuwe MRI-scan genomen en aan de hand daarvan wordt een datum voor de ingreep vastgelegd. Al hangt het uiteraard ook van de situatie rond Covid-19 af."

Van de dokters mag ze in afwachting wel nog blijven crossen. Al tekent Kaptheijns zelf nog voorbehoud aan. "Ik twijfel momenteel of ik zaterdag wel zou starten in de Koppenbergcross."