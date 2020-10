Bernal komt met verklaring voor rugproblemen: "Ene been is langer dan het andere"

Egan Bernal heeft er geen optimaal wielerjaar opzitten. De Tourwinnaar van 2019 reed na de coronabreak rond om goed te zijn in de Tour, maar de Colombiaan moest na 16 etappes opgeven wegens aanhoudende rugklachten. Nu komt hij ook met een verklaring.

Aan het Amerikaanse merk ESPN vertelt Bernal dat zijn ene been langer is dan het andere. "Dat veroorzaakt een verkromming in mijn rug. Een schijf in mijn wervelkolom die normaal de toevoer van glucose aan mijn benen moet verzorgen, is geraakt door die verkromming."

"Dat probleem kan alleen verholpen worden met een langdurige revalidatie. Ze moeten mijn rug versterken en die schijven die verplaatst zijn opnieuw op hun plaats krijgen. Een operatie is niet nodig, wel een lang proces", vertelt de renner van Ineos.

Na de coronabreak won Bernal de Route d'Occitanie voor zijn ploegmaat Sivakov. Daarna mmoest hij in de Tour de l'Ain de duimen leggen voor Roglic. In de Dauphiné en de Tour moest hij opgeven door rugproblemen.