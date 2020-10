POLL: wie wint de Vuelta?

De Ronde van Spanje lijkt een tweestrijd te gaan worden tussen Primoz Roglic en Richard Carapaz, wie wint er volgens u?

Woensdag was Roglic de betere op de slotklim, hij reed 13 seconden weg van Carapaz en staat nu op exact dezelfde achterstand in het algemene klassement. Een goede comeback nadat hij daags voor de rustdag wel wat tijd verloren was wegens problemen met zijn regenjasje. Carapaz oogt echter ook heel sterk. De Ecuadoriaan zit niet verlegen om een aanval te plaatsen.

Beide renners weten wat het is om een grote ronde te winnen. Carapaz won de Giro van 2019, Roglic de Vuelta in hetzelfde jaar. Beide renners kwamen elkaar tegen in de Giro vorig jaar, eentje waar Roglic op kruissnelheid aan begon maar toch tekenen van verval liet zien naargelang de Giro vorderde.

In de afgelopen Tour de France gebeurde dat ook bij de Sloveen. In de weken voor de Tour was Roglic enorm sterk, net als in de eerste anderhalve week. Maar tijdens de slotweek ging het allemaal wat minder, wat hem uitendelijk de zege kostte aan zijn jonge landgenoot Pogacar.

Roglic heeft er bovendien al een zware Tour opzitten. Carapaz heeft de Tour ook gereden maar kon zijn krachten veel meer sparen, al was hij in de derde week veel in de ontsnapping te zien wat hem bijna de bolletjestrui opleverde.