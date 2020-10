Jarige Roglic kende een rustige dag in het peloton: "We moesten blijven opletten, maar het was een prima dag"

De negende etappe in de Vuelta eindigde op een massasprint en dus kende de klassementsrenners vandaag een vrij ontspannende dag. Voor Primoz Roglic was het een speciale dag, want hij is jarig.

Roglic vierde zijn verjaardag dus in het peloton en het was al bij al een vrij rustige dag voor de kopman van Jumbo-Visma. "Het was vrij eenvoudig, maar door de nervositeit moesten we blijven opletten", aldus Roglic. "We hebben geen problemen gehad, dus het was een prima dag om mijn verjaardag te vieren. Het is uitkijken naar de komende dagen, want ik voel mij goed en de ploeg doet het goed", vertelde de Sloveen op de officiële website van Jumbo-Visma. 🇪🇸 Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20



💬 "Voor ons was het een prima dag. Een mooie dag om je verjaardag te vieren." - @rogla — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 29, 2020