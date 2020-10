Lotto Soudal is aan een sterke Vuelta bezig: "Laten we offensief rijden tot in Madrid"

John Lelangue, de teammanager bij Lotto-Soudal, is zeer tevreden over de prestaties van zijn ploeg in de Vuelta. Zo had hij onder meer lovende woorden voor Gerben Thijssen, Kobe Goossens en Tim Wellens op Twitter.

"Sterk werk van de renners van Lotto-Soudal vandaag. Zeer trots om Gerben Thijssen op de tweede plaats te zien in een etappe in zijn eerste grote ronde. Met de overwinning van Tim Wellens en de prestaties van onze jonge leider Kobe Goossens zijn we uitstekend bezig. Laten we offensief rijden tot in Madrid", aldus Lelangue.

Great work of our @Lotto_Soudal boys today and so proud to see @Thijssen_Gerben on the podium (and even 2nd now!!!) on his first Grand Tour @lavuelta . With the victory of @Tim_Wellens and our young leader @KobeGoossens we are on a great wave....let’s ride offensive until Madrid