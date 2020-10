Tientallen renners zonder contract - Belgische makelaars geven duiding: "Dit had véél dramatischer kunnen zijn"

Ganna, Kwiatkowski, Nizzolo: er zitten ook grote namen bij de tientallen renners die nog geen contract voor volgend seizoen hebben. Het is eigen aan een coronaseizoen. Er is wel nog een seizoen geweest en dat is waarschijnlijk nog het allerbelangrijkste.

In Het Laatste Nieuws komen drie Belgische rennersmakelaars aan het woord over de huidige situatie. "Corona 'vertraagt' en en bemoeilijkt de markt. De timing schuift een dikke maand op waardoor er veel later wordt verlengd of getransfereerd en de laatste fase nu pas intreedt", legt Dries Smets uit.

Bij bepaalde teams staat het water inmiddels aan de lippen. "Sommige ploegen zijn nog altijd op zoek naar financiële middelen", weet Jef Van den Bosch. Een mogelijke strategie is om zoals bij Lotto Soudal te mikken op verjonging. "Er wordt ingezet op nieuwe Pogacars, Bernals of Geoghegan Harts. Wat ze natuurlijk niet allemaal zijn", waarschuwt Billy Reynders.

PUBLICITAIRE RETURN

Dit alles leidt dus tot een hoop renners voor wie er nog geen oplossing is. En toch. "Dit had véél dramatischer kunnen aflopen. Gelukkig is er gekoerst, we hebben een seizoen gekregen. Waarin renners en teams hun sponsors nog een mooie publicitaire return hebben kunnen bieden. Dat heeft de schade enigszins beperkt", besluit Smets.