Mezgec tekent bij voor twee jaar en mag straks voor Matthews doen wat hij al voor Ewan deed

Luka Mezgec rijdt al vijf jaar bij hetzelfde team en doet er nog twee jaar bij. Zijn snelle benen laat hij geregeld zien in het peloton, al is de Sloveen in de spurt net onder de grote namen te plaatsen. Mitchelton-Scott wil hem weer gaan inzetten als lead-out.

Luka Mezgec was dit jaar goed voor winst in het puntenklassement in de Ronde van Polen en een paar tweede plaatsen in de Tour. In het verleden werd hij al nationaal kampioen en won hij kleinere wedstrijden als de Handzame Classic. Mezgec belandde in 2016 bij Mitchelton-Scott en heeft nu zijn handtekening gezet onder een contractverlenging van twee jaar.

Toen Caleb Ewan nog voor Mitchelton reed, was Mezgec de man die voor hem de sprint aantrok. Na het vertrek van de Australiër moest die rol niet meer ingevuld worden. Dat gaat Mezgec in 2021 wel weer doen, aangezien Michael Matthews dan deel zal uitmaken van de ploeg.

Ik hoopte om meer lead-outs te doen

"Ik hoopte om meer lead-outs te doen", is Mezgec er blij mee. "Toen ik dit voor Caleb deed, vond ik dit een fascinerende rol. Vele keren zette de sprinttrein hem netjes af in de laatste 200 meter. Het is goed dat de ploeg Matthews vastgelegd heeft. We zijn allebei degelijke klimmers. Op lastigere parcoursen zullen we meerdere kaarten kunnen trekken."